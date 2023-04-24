Yıllarca Kıbrıs Türkü'ne öğretmen olarak hizmet veren, Kıbrıs Türkünün özgürlük ve var olma mücadelesine katkı koyan, geçtiğimiz yıl hain bir pusu sonucu hayattan koparılan iş insanı Halil Falyalı'nın babası Cahit Falyalı geçirdiği ani bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Falyalı bugün Kumyalı Cami'nde düzenlenen cenaze töreninin ardından Kumyalı Kabristanlığı'nda defnedildi.

Falyalı'nın cenazesi mahşeri bir kalabalıkta gerçekleşirken, göz yaşları sel oldu...

Cahit Falyalı uzun yıllar KTÖS ve Ulusal Birlik Partisi'nin çeşitli kademelerinde görevler almıştı.

Gündem Kıbrıs Ailesi olarak Cahit Falyalı'ya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz...