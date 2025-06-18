Yangının rüzgarın etkisiyle dağınık bir alana yayıldığını belirten Cahitoğlu, “Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı Orman Dairesi, İtfaiye Teşkilatı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı, Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Teşkilatımız ve bölge belediyeleriyle birlikte koordineli bir şekilde sahadayız” dedi.

HAVADAN DA MÜDAHALE YAPILIYOR

Cahitoğlu, bazı bölgelere kara araçlarının ulaşmakta güçlük çektiğini ifade ederek, bu nedenle KKTC'de koğuşlanan helikopterin de yangın söndürme çalışmalarına katıldığını vurguladı.

“EKİPLERİMİZ CANLA BAŞLA ÇALIŞIYOR”

Cahitoğlu, “Yangının söndürülmesi için tüm ekiplerimiz canla başla, koordinasyon içinde çalışmalarını sürdürüyor. Sahadaki mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir” ifadelerini kullandı.