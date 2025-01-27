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CTP Milletvekili Sıla Usar İncirli, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada ithal edilen 61 aracın çalıntı çıkması konusuyla ilgili konuştu.

İncirli’ye cevap vermek üzere kürsüye çıkan Maliye Bakanı Özdemir Berova konuyla ilgili detayları aktardı, ‘bu araçlar bir hırsız tarafından çalınıp da adaya getirilmiyor’ vurgusu yaptı. Berova şu an araçların ciddi bir soruşturma sonunda adaya sokulduğunu belirterek, kaçak olarak adaya getirilen araçlara, yasalar kapsamında devlet tarafından el konulduğunu kaydetti. Berova, ‘biz yasalar kapsamında hareket ettik, hiçbir şekilde devletin itibarını zedelemedik” diye konuştu.

Berova konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Ülkemize ithal edilen 2’inci el araçlar İngiltere ve bir kısmı da Japonya üzerinden adamıza geliyor. 3 Yıl kadar önce adaya bu şekilde ithal edilen ve evrakları görünüşte doğru olan bazı araçlar tabi ki devlet tarafından o dönem içerisinde fark edilmeyerek gümrüklendirilmiş ve ruhsatlandırılarak ülkede kullanılmaya başlanmıştır. Daha sonra bu araçların bazıları Güney Kıbrıs’a geçtiği zaman fark edilmiş ve bu vesile ile bu araçlara orada el konulmuş ve bazı vatandaşlarımız mağdur olmuştur”

"Ülkemize gelen çalıntı araç sayısında dramatik bir düşüş yaşandı"

Yaklaşık 2 buçuk yıl önce konunun ciddi boyutlara ulaştığını fark ettiklerini belirten Berova, bununla ilgili Dışişleri Bakanlığı’nın hemen harekete geçerek, İngiltere’deki muhatapları ile temas kurduğunu, Gümrük ve Rüsumat Dairesi’nin de konuya müdahil olarak çalışmalar yapıldığını anlattı.

Çalışmalar sonucunda yeni bir sistem kurulduğunu ve şu an adaya ithal edilen araçların ciddi bir sorgulamaya tabi tutulduğunu belirten Berova, bu sistemin kurulması ile ülkemize gelen çalıntı araç sayısında dramatik bir düşüş yaşandığını vurguladı.

"Yasalar çerçevesinde hareket ettik"

‘Çalıntı’ olduğu belirtilen araçlara Gümrük ve Rüsumat Dairesi tarafından el konulduğunu belirten Berova, “daha sonrasında yasalar kapsamında bu araçlara ne yapılabilir bunun gerekliliğine baktık. Yasalarımızda gümrüğe bırakılan araçların ne kadar süre bırakılabileceği ve devletin buna el koyacağı yazıyor. Bu çerçevede araçlar devletin himayesine getirildi” diye konuştu.

Berova, devletin itibarının hiçbir şekilde zedelenmediğine vurgu yaparak, ‘yasalar çerçevesinde hareket ettiklerine dikkat çekti.