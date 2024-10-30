Gardiyanoğlu, temasları çerçevesinde Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi tarafından düzenlenen Türk Devletlerinde Çalışma Hayatı ve Sosyal Koruma Üst Düzey Yuvarlak Masa Toplantısı'na katıldı.

Gardiyanoğlu, toplantıda yaptığı konuşmada Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ve Türk Devletleri Teşkilatı üye devletlerinin tecrübelerini paylaşmasının kendileri için önemine işaret etti.

Bakan Gardiyanoğlu, konferansta oluşturulacak politikaların ülkedeki sosyal güvenlik, çalışma hayatı ve sosyal hizmetler uygulamalarına yön vererek, kendilerine ve katılımcılara yeni ufuklar açacağına dikkat çekti.

Bakan Gardiyanoğlu, temasları kapsamında mevkidaşı Türkiye Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile de görüştü.

Kaynak: BRT