Ziyaretlerde  Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na eşi Zeliş Gardiyanoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve  Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri de  eşlik etti.

ENGELLİ ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE OLDULAR, YILLARDIR ŞEFKATLE BAKIYORLAR

Arıklı: Anneler... Gerçek kahramanlarımız Arıklı: Anneler... Gerçek kahramanlarımız

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmada  " Her iki annemiz de  çok büyük bir sorumluluk alarak iki engelli çocuğumuza  gönüllü olarak koruyucu anne oldular. Bugün hem annelerimizin Anneler Günü’nü hem de engelli çocuklarımızın Engelliler Haftası’nı kutladık. En büyük engelin her zaman sevgisizlik olduğunu ifade ediyoruz. Anne olmak çok özel fakat engelli bir evlada  gönüllü bir şekilde daha özverili daha fedakarca bakan anne olmak çok çok özel.Bu çocuklarımıza gece gündüz demeden, hiçbir karşılık beklemeden, şefkatle ve büyük bir gayretle bakıyorlar. Bu sebeple bu özel annelerimize teşekkür etmek,  onların bizler için ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak adına çiçeğimizi takdim ettik. Onların  nezdinde başta engelli çocukları olan annelerimiz olmak üzere  bütün annelerin, Anneler Günü kutlu olsun.Tüm annelerimiz bizim için çok kıymetli, hakları ödenmez." dedi.