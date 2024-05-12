Ziyaretlerde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu’na eşi Zeliş Gardiyanoğlu ile Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürü Alev Ecevit ve Sosyal Hizmetler Dairesi yetkilileri de eşlik etti.

ENGELLİ ÇOCUKLARA KORUYUCU AİLE OLDULAR, YILLARDIR ŞEFKATLE BAKIYORLAR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu ziyaretlerde yaptığı konuşmada " Her iki annemiz de çok büyük bir sorumluluk alarak iki engelli çocuğumuza gönüllü olarak koruyucu anne oldular. Bugün hem annelerimizin Anneler Günü’nü hem de engelli çocuklarımızın Engelliler Haftası’nı kutladık. En büyük engelin her zaman sevgisizlik olduğunu ifade ediyoruz. Anne olmak çok özel fakat engelli bir evlada gönüllü bir şekilde daha özverili daha fedakarca bakan anne olmak çok çok özel.Bu çocuklarımıza gece gündüz demeden, hiçbir karşılık beklemeden, şefkatle ve büyük bir gayretle bakıyorlar. Bu sebeple bu özel annelerimize teşekkür etmek, onların bizler için ne kadar değerli olduğunu hatırlatmak adına çiçeğimizi takdim ettik. Onların nezdinde başta engelli çocukları olan annelerimiz olmak üzere bütün annelerin, Anneler Günü kutlu olsun.Tüm annelerimiz bizim için çok kıymetli, hakları ödenmez." dedi.