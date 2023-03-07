Maaş kesintisinin gönüllülük esasına göre olması gerektiğini kaydeden Barçın önceki örneklere işaret etti.

Yapılan düzenlemede, 15 bin TL maaş alan özel sektör çalışanlarına da kesinti öngörüldüğünü ifade eden Barçın, yasanın yürürlüğe girdiği tarihten 15 gün içinde itiraz hakkı olduğu için, yeni artıştan sonra maaşı 15 bin TL’yi geçecek olan asgari ücretlilere itiraz hakkı da verilmediğini belirtti.

Karpaz’da, İskele’deki işverenlerin, işçi kesinti reddi dilekçesini Lefkoşa’ya gelip bunu beyan etmemesi nedeniyle işçiyi borçlu hale getireceğini söyleyen Barçın, özel sektörden maaş kesintisinin ödeme araçları bakımından zorunlu kılınamayacağını kaydetti.

Daha önce bazı kalemlerin depremle mücadeleye kullanılabileceğini söylediklerini ancak bunun dinlenmediğini ifade eden Barçın, depremle mücadele için kaynak sağlamak için devletin de izaz ikram, temsil, yurt dışı geçici görev yolluğu, Merkez Bankası kâr payı gibi kalemlerden buraya para aktarması gerektiğini ifade etti.

Taçoy: “Sayıştay incelemesinden kaçan kimse olamaz”

Taçoy “Sayıştay incelemesinden kaçan kimse olamaz” diyerek, tüm sporculara özellikle ferdi spor yapanlara Spor Dairesinin Başbakanlık kanalıyla yardım yapıp maaş bağladığını ifade etti. Ancak belirli bir yaşın atlında olanlara bu işlemin ebeveynleri üstünden yapıldığını kaydeden Taçoy , mahkûma hiçbir şekilde maaş ödenmediğini ancak eğer bir boksörden bahsediliyorsa yapılan ödemenin eski bir müsabakanın ödemesi olduğunu kaydetti.

Atatürk Spor Salonundaki yakıt ödemesinin, plakalar bazında dökümlerinin kayıtlarda olduğunu ifade eden Taçoy, Atatürk Stadyumuna yapılan yatırımın da Planlama ve İnşaat Dairesinin belirlediği şekilde yapıldığını dile getirdi.

Sosyal Sigortaların tahsilatı nasıl yapacağının şu anda toplantıda olan yetkililere sorulabileceğini kaydeden Taçoy, burada toplanan rakamın gitmesi gereken noktalara nasıl gideceğinin de bu toplantıda belirleneceğini kaydetti.

Kesintiye herkesin itiraz hakkı olduğunu ifade eden Taçoy, ilk alınan kararın hemen ardından Sosyal Sigortalar Dairesinin itiraz formunu da hazırladığını belirtti.

Maaşlardan toplam kesilecek rakamın 15 bin TL için 150 TL aylık olduğunu kaydeden Taçoy, rakamın çok daha fazlaymış gibi lanse edildiğini anlattı