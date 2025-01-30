Açıklama şöyle:

Değiştirilmiş şekliyle 22/1975 sayılı Asgari Ücretler Yasası’nın 8’inci maddesi uyarınca oluşturulan Asgari Ücret Saptama Komisyonu, Yasa’nın 7’nci ve 9’uncu maddelerinin verdiği yetkiye dayanarak asgari ücreti görüşmek amacıyla, Komisyon, 17/01/2025 tarihinde; 01/01/2025 tarihinden itibaren geçerli olacak Asgari Ücreti belirlemiştir. Asgari Ücretle ilgili Tavsiye Kararı’na; Kıbrıs Türk İşçi Sendikaları Federasyonu (Türk-Sen) Sendikası 23/01/2025 tarihinde, 22/01/2025 tarihinde Kıbrıs İşçi ve Emekçi Sendikaları Federasyonu (KİEF) Sendikası, 23/01/2025 tarihinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ve yine 23/01/2025 tarihinde Hür-İş Sendikaları Federasyonu ayrı ayrı itiraz etmiştir.

Komisyon 30/01/2025 tarihinde yapılan itirazları görüşmek üzere tekrardan toplanmıştır.Gerçekleştirilen toplantıya Devlet tarafını temsilen 5 üye, işçi tarafını temsilen 5 üye ve işveren tarafını temsilen 3 üye katılmıştır.

Yapılan toplantıda taraflar asgari ücretin tespiti ile ilgili görüşlerini ortaya koyarak, asgari ücretin ne kadar olması konusunu yeniden görüşmüşlerdir.Tarafların görüşlerini sunmasından sonra tespit edilen Asgari Ücret oylamaya sunulmuştur. Devlet tarafı 5 evet oyu, işveren tarafı da 3 evet oyu verirken işçi tarafı toplantıyı terketmiştir.

Bunun sonucunda Asgari Ücret’in 01/01/2025 tarihinden itibaren;

Saatlik: 250,78 TL

Günlük: 2.006.26 TL

Haftalık:10.031.30 TL

Aylık: 43.469.00 TL

Olması ve Yasa’nın çırak olarak tanımladığı 15 ile 17 arası işe alınanlara bu kıstasların sırası ile %30 indirimle uygulanması önerisi oylamaya sunulmuş ve öneri oy çokluğu ile asgari ücret kabul edilmiştir.Başbakan Ünal Üstel’in bizzat kendi talimatıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından asgari ücretle çalışan KKTC vatandaşlarına maaş desteği verilmesi için çalışma başlatılmıştır.