Lefkoşa Adli Şube'de görevli polis memuru Ali Yeşidal, mahkemede verdiği şahadette, zanlının 2026 yılı Nisan ayı içerisinde KKTC Çalışma Dairesi'ne ait internet sitesine kullanımındaki dizüstü bilgisayar aracılığıyla yasa dışı şekilde erişim sağlayarak sistemde bulunan verileri elde ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının 22 Haziran 2026 tarihinde Lefkoşa Adli Şube Amirliği'ne gelerek işlediği suçu itiraf ettiğini, ardından mahkemeden temin edilen tutuklama emri doğrultusunda gözaltına alındığını belirtti. Soruşturma kapsamında zanlının kullanımındaki iPhone 11 marka cep telefonunun emare olarak alındığını kaydeden polis, zanlının ayrıca itiraf içerikli gönüllü ifade verdiğini ifade etti.

Yeşidal, zanlının ikametgahında mahkemeden alınan arama emri doğrultusunda yapılan aramada, suçta kullanıldığı değerlendirilen dizüstü bilgisayarın bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten polis, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar üzerinde detaylı inceleme yapılabilmesi için bilişim inceleme emri temin edilmesi gerektiğini, ayrıca alınacak ifadeler ve gönüllü ifadenin teyit ve tekzibinin yapılmasının gerektiğini belirterek zanlının 3 gün süreyle tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.