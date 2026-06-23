Mahkemede olguları aktaran polis memuru Ozan Kuşak, 13 Haziran 2026 tarihinde saat 21.00 sıralarında Lefkoşa Polis Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından Haspolat’ta zanlıya ait ikametgahta mahkeme emriyle arama yapıldığını söyledi.

Polis, yatak odasında gerçekleştirilen aramada yatak şiltesinin altında bulunan tütün cüzdanı içerisinde yaklaşık 6 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde ile 17 adet ekstazi hapın bulunarak emare olarak alındığını belirtti. Aynı oda içerisinde masa altında yapılan aramada ise yaklaşık 10 gram hintkeneviri ile bir adet tabak ve iki adet öğütücü (kraşer) tespit edilerek emare alındığını kaydetti.

Evde yapılan aramalar sırasında ayrıca 7 adet 7.65 milimetre çapında boş mermi kovanı bulunduğunu aktaran polis, bahçe kısmında bulunan mavi kapaklı bir bidon içerisinde ise markası ve seri numarası meçhul siyah renkli 7.65 milimetre çapında tabanca ele geçirildiğini söyledi.

Polis, zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve soruşturma kapsamında iki kez mahkemeye çıkarılarak toplam 10 gün ek tutukluluk süresi alındığını ifade etti. Bu süre içerisinde ele geçirilen uyuşturucu maddelerin analiz için, silahın ise balistik inceleme için gönderildiğini belirten polis, yapılan analiz sonucunda emare olarak alınan tabağın üzerinde kokain türü uyuşturucu madde kalıntısına rastlandığını açıkladı.

Balistik inceleme sonucunda ele geçirilen silahın herhangi bir olayda kullanıldığının tespit edilemediğini belirten polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının KKTC vatandaşı olduğunu ifade ederek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Şevket Gazi, zanlının 50 bin TL nakit teminat yatırması, iki kefilin 500’er bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkışının yasaklanması ve belirlenen diğer teminat şartlarını yerine getirmesi koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.