Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği, Lefkoşa Metehan bölgesinde Polis Teşkilatı ve Çalışma Bakanlığı ile birlikte yapılan baskında, yabancı uyruklu 7 hasta ve KKTC'de çalışma izni olmadan bu hastalara saç ekimi yapan teknisyenler tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı belirtilirken, ortamda bulunan ve polis gelmeden önce kaçan, KTTB üyesi ve KKTC’de hasta bakma yetkisi olmayan L.A. isimli bir hekim olduğu iddia edilen kişi ile ilgili, sınır kapılarına ihbarda bulunulduğu belirtildi.