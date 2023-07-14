Havanın aşırı derecede sıcak olması nedeniyle dışarıda çalşan işçilerin çalışma saatlerinde düzenleme yapılması talep ediliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy bu yıl sıcaklık ortalamalarında bir anormallik olduğu için her yıl ağustos ayında belli saatler aralığında güneş altında çalışılmaması yönünde aldıkları kararı bu yıl daha erkene aldıklarını ifade ederek, bu bağlamda Bakanlar Kurulu’na sunmak için önerge hazırladıklarını belirtti.

Taçoy, KKTC Meteoroloji Dairesi’nin hava sıcaklığı tahminleri ve iş sağlığı güvenliği kapsamında 17 Temmuz 2023 ile 21 Temmuz 2023 tarihlerinde saat 12:00 ile 16:00 saatleri arasında dışarıda güneş altında çalışma yapılmasının yasak olduğunu açıklayarak şöyle devam etti:

“İş Yasası 36. Maddesinin bakanlığa verdiğe yetkiye dayanarak açık havada güneş altında çalışan kişilerin sağlığının korunması amacıyla, yüksek hava sıcaklığı altında dışarıda çalışma tehlikesi göz önünde bulundurularak ilk etapta bu karar alındı daha sonra ağustos ayı için yeniden karar alacağız”

Kaynak: Kıbrıs Gazetesi