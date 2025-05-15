Kıbrıs Türkçesinde “dikkat et, gözet” anlamına gelen “Gözeklen” ifadesiyle yayımlanan kamu spotu, yabancı işçiler dahil olmak üzere, çalışanların iş yerinde güvenliğini ön planda tutmayı, iş kazalarının önlenebilir olduğunu vurgulamayı ve iş sağlığı ile güvenliği kültürünün toplumda yerleşmesini hedefliyor.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, iş sağlığı ve güvenliği kültürünün sadece işverenler ve çalışanlar arasında değil, tüm toplum genelinde benimsenmesi gerektiği belirtilerek, kamu spotunun bu yöndeki farkındalığı artırmayı amaçladığı vurgulandı.