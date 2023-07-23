Mart-Haziran 2023 tarihleri arasında faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışan Ö.D.(E-38), şok edici bir vurgun olayına karıştı. İddialara göre, şüpheli iş yeri adına müşterilerden tahsil ettiği paraları sahte makbuzlarla düzenleyerek sahtekarlık yapmış ve toplamda 60.367,96 TL’yi iş yerine teslim etmedi.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

PGM Basın Subaylığı açıklaması şöyle:

2023 yılı Mart – Haziran tarihleri arasında, Haspolat’ta faaliyet gösteren bir iş yerinde çalışmakta olan Ö.D.(E-38)’nin, iş yeri adına müşterilerden tahsil etmiş olduğu paralara karşılık makbuzlar üzerinde sahteleme yaptıktan sonra tahsil etmiş olduğu toplam 60.367,96 TL parayı iş yerine teslim etmeyerek çaldığı tespit edilmiştir. Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.