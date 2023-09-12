Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, 21 Kasım 2022 – 17.08.2023 tarihleri arasında, Gazimağusa’da faaliyet gösteren bir inşaat şirketinde çalışan A.K.J.A.(E-28) ve W.M.A.H.(E-33)’nın, şirket tarafından beş ayrı şahsa satılan ikametgahlardan daha fazla komisyon alabilmek maksadıyla, emlakçı tarafından satış yapıldığını beyan ederek, emlakçıya vermek maksadıyla şirketten teslim aldıkları toplam 111.490 ABD Doları parayı tasarruflarına geçirmek suretiyle çaldıkları tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.