Çamlıbel’de izinsiz kazı yapılmasıyla ilgili tutuklanan C.D, İ.K, M.A.T, Y.G., H.G ve B.H. bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Uğur Karol, zanlılar C.D, İ.K ve M.A.T.’nin 27 Mart 2023 tarihinde saat 23.30 sıralarında Çamlıbel’de ormanlık alan içerisinde eski eser bulmak amacıyla kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandıklarını söyledi.

Polis memuru, yakalanan 3 zanlının ifadesi üzerine suçla bağlantılı Devlet Su İşleri çalışanı Y.G., H.G ve B.H’nin da yakalandığını belirtti.

Karol, olay yerinde kürek, kazma, levye ve zanlıların kullanımındaki aracın bulunarak emare alındığını kaydederek, alınacak ifadeler olduğunu da aktardı.

Karol, zanlıların mahkemeye çıkarılarak, haklarında 3 gün tutuklama emri alındığını, soruşturmanın tamamlandığını ifade etti.

Polis, zanlılardan i.K, M.A.T. ve H.G’nin ülkede turist statüsünde bulunduklarını, diğer zanlıların ise çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, turist statüsündeki zanlıların tutuklu yargılanmasına ve bu amaçla bir ayı aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmelerine emir verdi.

Diğer zanlılar Y.G., B.H. ve C.D. ise 10 bin TL nakit teminat yatırılması ve bir kefilin 100 bin TL tutarında kefalet senedi imzalaması şartlarıyla serbest bırakıldı.