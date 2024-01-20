Kahvaltı sofralarının vazgeçilmez lezzeti zeytin, Türk toplumunun en sevilen gıdaları arasında yer alıyor.

Zeytinin sağlığa birçok faydası olduğu uzmanlar tarafından sıkça vurgulanıyor.

Uzmanlara göre, zeytinin kansere karşı koruma özelliği bulunurken, aynı zamanda göz sağlığını da destekliyor.

Sağlıklı kemik gelişimine katkı sağlayan zeytin, kalp sağlığını koruma konusunda da önemli bir rol oynuyor.

Ancak, bu lezzetli besinin yanlış tüketildiği takdirde sağlığa olumsuz etkileri de olabileceği ortaya çıkıyor.

Sağlıklı beslenme üzerine verdiği tavsiyelerle gündeme gelen Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez zeytin kullanımı hakkında uyarıda bulundu.

Bu şekilde tüketirseniz, kısır kalabilirsiniz

Sağlık konularında yaptığı açıklamalarla tanınan Prof. Dr. Canan Karatay, bu kez zeytin tüketimi ile ilgili önemli bir gerçeği açıkladı. Zeytini suda bekletip tüketmenin kısırlık riskini artırabileceğini belirtti.

Karatay, yaptığı açıklamada “Sağlıklı, yağlı, kristal kaya tuzlu peynir, zeytin yemezseniz, suya koyup onları tuzunu çıkartıyorum derseniz kısır kalırsınız.” ifadelerini kullandı.