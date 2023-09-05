ÖZEL HABER

Lefkoşa’da Küçük Kaymaklı bölgesinde faaliyet gösteren ‘Emlak Dünyası’ adlı iş yerinde şiddetli bir patlama meydana geldi.

Patlama sesi birçok bölgeden duyuldu, ciddi endişe yarattı.

Bölgeye, çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Polis, patlamanın meydana geldiği bölgeyi güvenlik çemberine aldı.

BOMBA İMHA EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Gündem Kıbrıs'ın edindiği bilgilere göre, ikinci bir bomba şüphesi nedeniyle bomba imha uzmanları olay yerinde inceleme yapıyor.

Görgü tanıkları ise motosikletli bir sürücünün iş yerinin önüne bir paket bıraktığı ve ardından patlamanın meydana geldiğini öne sürdü.

Soruşturma devam ediyor...

Ayrıntılar gelecek…