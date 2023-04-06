Ağır yaralanmalı kaza ile ilgili olarak tutuklanan zanlı B.K.T.L yeniden mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Ozan Avcı, olguları aktardı.

Polis, 02.04.2023 tarihinde, saat 23:40 sıralarında, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde yönetimindeki ZNG 948 plakalı araç ile dikkatsiz bir şekilde batı istikametine doğru seyretmekte olan zanlının (E-30) ilerlemekte olduğu yol üzerinde bulunan Honda ışıklarına geldiği esnada yolu yaya olarak güneyden kuzeye doğru geçmeye çalışmakta olan Wiilliam Ejieta Klınes’e çarptığını söyledi.

Polis, kaza sonucu ağır şekilde yaralanan yaya, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalenin ardından yoğun bakım servisinde müşahade altına alındığını ve hayati tehlikesinin devam etiğini belirtti.

Polis, soruşturmanın devam ettiğini söyleyerek, zanlının 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.