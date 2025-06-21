Polis, 18 Haziran 2025 tarihinde saat 21.30’da Balıkesir’de Hüseyin Özgit caddesinde zanlının ZE 558 plakalı aracıyla seyrederken bir evin önüne geldiğinde 60 yaşındaki F.C'ye aracın sol ön kısmı ile çarptığını belirtti.

Polis, F.C'nin 112 acil Servis ambulansı ile Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığını kaydetti.

F.C'nin kolunda ve kalçasında kırıklar oluştuğunu, beyin kanaması geçirdiğini söyledi. Polis, yaralının Lefkoşa Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve zanlının tutuklanarak soruşturma başlatıldığını ifade etti. Polis, zanlının mahkemeye çıkarılarak bir gün ek süre alındığını, hastaneden alınan bilgide yaralının hayati tehlikesinin devam ettiğini, suçun nevinin değişebileceğini belirterek 4 gün ek süre talep etti.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının 4 gün süreyle tutuklu kalmasına emir verdi.