KIB-TEK'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

21 Aralık 2023 Perşembe günü, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle; 9:30 ile yaklaşık 12:30 saatleri arasında; Çatalköy Şah Market'in kuzeyinde kalan bölgeye elektrik verilemeyecektir. Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur, bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder ve verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.