Çatalköy - Esentepe Belediyesi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, yaz atölyelerinin ilk etkinliği, Esentepe Sivil Savunma Teşkilatı’na bağlı tesiste verilen yüzme kursu oldu.

Çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde yüzme eğitimi alırken hem yeni beceriler kazandı hem eğlenceli vakit geçirme fırsatı buldu.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi’nin, çocukların yaz tatillerini en verimli şekilde değerlendirebilmeleri için hazırladığı atölye programlarının yaz boyunca devam edecek.

Açıklamada üzme kurslarının gerçekleştirilebilmesi için havuz kullanımında destek sağlayan Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ile MC Palace Hotel’e teşekkür edildi.