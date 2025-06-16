Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok’un paylaşımı şöyle:

“Bugün, Çatalköy – Ozanköy yolu (Şht. Bayram Özgüm Caddesi) üzerinde uzun yıllardır karanlık kalan yaklaşık 500 metrelik alanda sokak aydınlatma direklerimizin montajını tamamladık.

Gün boyunca yoğun araç trafiğine ev sahipliği yapan, akşam saatlerinde ise yürüyüş yapan vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılan bu yol, artık ışıl ışıl. Hem güvenliğinizi hem de konforunuzu artıracak bu çalışmayı halkımıza kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz.

Çatalköy-Esentepe Belediyesi olarak, siz değerli vatandaşlarımızın yaşam kalitesini yükseltecek her projede aynı azimle çalışmaya devam edeceğiz.

Emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, bölgemize hayırlı olmasını diliyorum.”