Çatalköy'de meydana gelen adam kaçırma ve darp suçundan tutuklanan M.H, V.H, S.D. ve K.D. bugün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis Cenk Özyay, 24 Mayıs 2023 tarihinde zanlılar V.H. ve S.D’nin Çatalköy Belediyesi çalışanı E.B’yİ Şehit Mustafa Mehmet Caddesi üzerinde bulunan evinin önünden zorla araca bindirip kaçırdıklarını ve Beşparmak dağlarına götürdüklerini söyledi.

Polis, zanlıların E.B’yi seçimde M.H’ye destek vermediği gerekçesiyle darp ettiklerini, hakaret ettiklerini belirterek, zanlıların E.B’yi tekrar araca bindirip, Arapköy’de bulunan eski başkana ait taş eve götürdüğünü ifade etti.

Tarım Bakanlığı duyurdu: 3 bölge karantinaya alındı

Polis, M.H’nin taş evde E.B’ye "Bu sana ders olsun, seni burada öldürürüz. Seni burada boğazlarız ve gömeriz" diyerek tehdit ettiğini, zanlıların daha sonra E.B.’yi plakası meçhul gri araçla Çatalköy'e geri götürdüğünü aktardı.

Polis olayın akabinde müşteki tarafından yapılan şikayet üzerine soruşturma başlatıldığını ve zanlıların tespit edilerek tutuklandığını mahkemeye aktardı.

Özyay, mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın kısmen tamamlandığını ve zanlıların soruşturmaya etki etme olasılığı bulunmadığından mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Mesut Mesutoğlu zanlıların ileride görüşülecek davasında hazır olması maksadı ile yur dışına çıkışlarının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırmaları ve KKTC vatandaşı muteber ikişer kefilin 200 bin TL değerinde kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmalarına emir verdi.

Kıdemli Yargıç ayrıca benzer suçtan sabıkası olan zanlı Vedat Hacıabitoğlu’nun ek olarak 400 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması yönünde de emir verdi.