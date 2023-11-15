Polisin ani ölüm olayıyla ilgili açıklaması şöyle:

14.11.2023 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Çatalköy’de sakin Abdul RAHMAN (E-38), kullanımındaki araç ile Girne-Esentepe Anayolu üzerinde seyir halinde olduğu sırada aniden rahatsızlanması sonucu, ambulans ile Girne Dr. Akçiçek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldığı esnada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirmiştir. Adı edilenin cansız bedeni üzerinde doktor tarafından yapılan dış muayenede, darp ve cebir izine rastlanmamıştır. Soruşturma devam etmektedir.

