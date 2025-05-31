Kazayla ilgili polisten yapılan açıklama şu şekilde:

30.05.2025 tarihinde, saat 16:30 sıralarında, Çatalköy’de Uğur Mumcu Caddesi üzerinde, Orhan KORKMAZ (E-48) yönetimindeki RT 297 plakalı motosiklet ile doğu istikametine doğru banket içerisinde dikkatsizce seyrettiği sırada, önünde seyreden araçları sol taraftan geçmeye çalışması sonucu, o esnada karşı istikametten gelip yolun kuzey kısmında bulunan Çatalköy Stadyumu’na ait park yerine dönüşe geçen Emine EKSOZ (K-57) yönetimindeki MH 950 plakalı araca çarpmıştır.

Kaza sonucu yaralanan motosiklet sürücüsü Orhan KORKMAZ, kaldırıldığı Girne Dr. Akçiçek Hastanesi’nde yapılan müdahalenin ardından, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesine sevk edilerek beyin kanaması teşhisi nedeniyle Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edilip yoğun bakım servisinde müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.