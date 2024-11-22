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Patates fiyatlarının yüksekliği ve ithal izni ile ilgili konuşan Çavuş, Sivas sınırında buldukları farklı bir cins patatesten 200 ton patates ithal edeceklerini anlatarak, ithal patatesin önümüzdeki hafta Pazartesi ya da Salı günü ülkeye geleceğini söyledi.

Patates ithalinin diğer yaş sebze ithallerine benzemediğini anlatan Çavuş, hastalık riskinin patateste çok yüksek olduğunu bu yüzden tüm testler yapıldıktan sonra patatesin adaya geleceğini söyledi.

“Patates ithal etmek hastalık açısından riskli”

Çavuş, konuyla ilgili şunları söyledi:

“Bir ürünün kısa süreli yüksek fiyatını tüm yıla yaymak doğru değildir. Tarım üstü açık bir fabrikadır. Tarım herşeyden etkileniyor. Geçmiş patates hasadında bir çürüme hastalığı ve rekolte azlığı gördük. Şimdiki hasata kadar elimizdeki patatesi idare ettik. Diğer ürünlerdeki ithalat kolaylığı patateste yok. Patateste taşınabilecek hastalık oranı çok daha fazla. Özellikle patates böceği ve siğili bu yöntemle ülkemize ithalatla gelebilir ve aynı familyadaki tüm ürünleri riske atabilir. Ben üretimden gelen biri olarak bu topraklara ürün getirirken hassas davranılması gerektiğini düşünüyorum”.

İthal patates yanı sıra ülkedeki patates sökümünü de 20 gün erkene alarak sorunu çözeceklerini dile getiren Çavuş, bu noktada üreticinin dövülmesinin doğru olmadığını sözlerine ekledi.

“Gelecek haftadan itibaren Patatesteki fiyat istikrarı sağlanacak”

Ağır eleştirilerin üreticiyi ve kendilerini üzdüğünü vurgulayan Çavuş, üreticinin tüm risklere ragmen üretime devam ettiğini kendilerinin de desteklerini sürdürdüğünü anlattı. Çavuş, önümüzdeki haftadan sonra patates fiyatlarında istikrarın sağlanacağını da sözlerine ekledi.