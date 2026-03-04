Bunlar da ilginizi çekebilir

Polisin yangınlarla ilgili soruşturması sürüyor.

İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen yangınlarda, konu araçlarda hasar meydana geldi.

Aynı gün, Güzelyurt-Alayköy ana yolu üzerinde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm şirketine ait depo içerisinde park halindeki teleskopik yükleyici araç ise, arka kısmındaki elektrik aksamlarının kısa devre yapıp alevlenmesi sonucu yandı.

Polisten verilen bilgiye göre, Lefkoşa’da Mahmut Rubiul Alam’ın kullanımındaki ER 251 plakalı araç, seyir halindeyken motor bölümündeki elektrik aksamlarının kısa devre yapması sonucu alev aldı.

