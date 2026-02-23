Ulusal Birlik Partisi (UBP) Grup Başkanvekili ve Genel Sekreteri Vekili Ahmet Savaşan, Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRT) Meclis yayınında Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı. Savaşan, fiber optikten hükümetin icraatlarına ve muhalefetin iddialarına kadar birçok konuda değerlendirmelerde bulundu.

FİBER OPTİK: “ŞEFFAF, HUKUKİ VE MİLLİ ÇIKARA UYGUN BİR SÜREÇ”

Kamuoyunda tartışmalara konu olan fiber optik altyapı protokolüne ilişkin önemli açıklamalar yapan Savaşan, önce ana protokolün, ardından ek protokolün imzalanmasının olağan bir süreç olduğunu vurguladı.

Ana protokolün Türkiye’de yasallaştığını hatırlatan Savaşan, KKTC’de de aynı titizlikle ilerleneceğini net biçimde ortaya koydu. Telekomünikasyon Dairesi ve BTHK'nın görevlerini eksiksiz sürdüreceğini, ana omurganın KKTC’ye ait olacağını özellikle vurgulayan Savaşan, egemenlik kaygılarına güçlü bir yanıt verdi.

EK PROTOKOLDE UZLAŞI SAĞLANDI, TARTIŞMALAR YERSİZ

Genişletilmiş grup toplantısında Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı’nın ana protokoldeki eksik ya da muğlak noktaların ek protokolle giderileceği konusunda mutabakat sağlandığını aktardığını belirten Savaşan, belediyeler reformu sürecinde de benzer suni gündemlerin yaratıldığını hatırlattı. Bazı çevrelerin konuyu gereksiz yere büyüttüğünü ifade eden Savaşan Meclis çoğunluğunun olduğunu ve yasanın bu akşam geçeceğinin ön görüldüğünü ifade etti.

“SON 20 YILIN EN BÜYÜK HİZMET DÖNEMİ”

Dört yılda yıllar boyu tamamlanamayan projelerin hayata geçirildiğini belirten Savaşan, UBP-DP-YDP iktidarında yolların, hastanelerin ve okullar gibi pek çok projelerin tamamlandığının altını çizdi. Savaşan, hükümetin eksiklerini kabul etmekten kaçınmadı; ancak ortaya koyulan tablonun, KKTC tarihinin son 20 yılına damgasını vuran en kapsamlı hizmet dönemi olduğunu kararlılıkla savundu.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ünal Üstel liderliğindeki hükümetin yoluna devam edeceğini vurgulayan Savaşan, gündemlerinde erken seçim olmadığını söyledi.

UBP’DE DEMOKRASİ İŞLİYOR, KURUMSAL YAPI SAĞLAM

UBP PM’nin 9 örgüt seçimini iptal ederek yenilenmesine karar vermesinin, bazı çevrelerce kaos olarak lanse edilmeye çalışıldığını ifade eden Savaşan bu yaklaşımı kesinlikle reddetti: Süreç, parti tüzüğü ve iç işleyiş kurallarına tam uygunluk içinde ilerlemektedir. Savaşan “Genel Başkan, PM üyeleri ve parti organlarıyla ilgili herhangi bir hukuki sorun söz konusu değildir” ifadelerini kullandı. UBP’nin kurumsal yapısının sağlam olduğunu belirten Savaşan, “UBP halkına hizmete kararlılıkla devam edecektir” dedi.

“HUKUKİ TEMELİ YOK, BİRLİĞE ZARAR VERİYOR”

UBP’nin seçime giremeyeceğine dair dolaşıma sokulan iddialara Savaşan’dan sert ve net bir yanıt geldi: “Böyle bir durum hukuken mümkün değildir.”

Bu tür söylemlerin partinin birlik ve bütünlüğüne zarar verdiğini açıkça ifade eden Savaşan, iddiaların gerçekle bağdaşmadığını ve hukuki dayanaktan tamamen yoksun olduğunu vurguladı.

UBP, hem sahada hem de kurumsal yapısıyla Kuzey Kıbrıs’ın geleceğini şekillendirmeye kararlı biçimde devam ediyor.