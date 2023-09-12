Yaklaşık 30 yıldır ellenmeyen Arapköy- Beylerbeyi (Bellapais) arasında bulunan orman yoluna Orman Dairesi personeli tarafından müdahale edildiğini kaydeden Çavuş, bölgedeki iş makinelerinin rehabilite çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Tarım Bakanı Çavuş, olası bir yangında bölgeye ulaşımı engellemeyecek standartta bir yol yapımı için çalışıldığını, bölgedeki ağaçların korunduğunu, çok az sayıda yaşlı ağacın kesildiğini kaydetti.

Yakın geçmişte Mersinlik bölgesinde meydana gelen yangında yetersiz yol ağının olumsuz etkilerinin yaşandığını da anımsatan Çavuş, bu konudaki çalışmaları ormanları, ormandaki canlıları ve vatandaşları korunma bilinciyle sürdürdüklerini vurguladı.