Çavuş mesajında, “Anavatan Türkiye’nin Yalova ilinde terör örgütü DAEŞ’e yönelik gerçekleştirilen operasyon sırasında hayatını kaybeden kahraman güvenlik güçlerimizi rahmetle anıyor; ailelerine, Emniyet Teşkilatına ve aziz Türk milletine başsağlığı diliyorum. Yaralı personelimize acil şifalar temenni ediyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuş, saldırıda hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, Türkiye’nin Yalova ilinde yaşanan saldırı dolayısıyla mesaj yayımladı.

