Bakanlar Kurulu, önergeye ekli sunulan Polis Genel Müdürlüğü güvenlik raporu ışığında, T.C. uyruklu 5.5.1983 doğumlu Zafer Karaca’nın Türkiye Cumhuriyeti’nde işlemiş olduğu “kasten yaralama, hakaret, resmi belgede sahtecilik” suçlarından 3 yıl 22 ay olmak üzere hapis cezası ile cezalandırıldığını değerlendirdi.

Kararın, 55. Fasıl 105 Yabancılar ve Muhaceret Yasası’nın 6’ncı maddesinin (1) fıkrasının (g) bendi uyarınca, tüm bulgu ve olgular dikkate alınarak alındığı belirtildi.

18.2.2026 tarihli ve Ü(K-I)250-2026 sayılı karar kapsamında Karaca’nın yasaklı göçmen ilan edilmesine karar verildi.