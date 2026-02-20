Kıbrıs'a da su verilen Alaköprü Baraj'ı yüzde 100 doluluk oranına erişti. Barajda, güvenlik gerekçesiyle dolusavak kapakları açıldı. Yetkililer, saniyede 150 metreküp suyun kontrollü şekilde tahliye edildiğini açıkladı.

Kararın ardından gözler, barajdan beslenen Dragon Çayı’na çevrildi. Tahliye edilen su nedeniyle çayda su seviyesinin belirgin şekilde yükselmesi bekleniyor. Olası taşkın riskine karşı çay yatağı çevresindeki mahallelerde önlem çağrısı yapıldı.

Anamur Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamada, özellikle Evciler, Gercebahşiş, Çarıklar, Bozdoğan, Çeltikçi, Bahçe ve İskele mahallelerinde yaşayan vatandaşların dikkatli olması istendi. Dere yatağına yaklaşılmaması, hayvanların ve tarım ekipmanlarının güvenli alanlara taşınması gerektiği vurgulandı.

Yetkililer, su tahliyesinin baraj güvenliğini sağlamak amacıyla kontrollü biçimde sürdürüldüğünü belirtirken, vatandaşların resmi kurumlar tarafından yapılacak duyuru ve uyarıları yakından takip etmeleri çağrısında bulundu.

Bölgede ekiplerin teyakkuz halinde olduğu öğrenilirken, yağışların seyrine göre tahliye miktarında değişiklik yapılabileceği ifade edildi. Olası risklere karşı hem kamu kurumlarının hem de vatandaşların koordineli hareket etmesi, can ve mal güvenliği açısından kritik önem taşıyor.