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Türkiye'deki depremle ilgili konuşan Çavuşoğlu, bu depremden büyük dersler çıkarılması gerektiğini söyledi. Hükümetin bu yönde hızlıca adımlarını attığını belirten Çavuşoğlu, 'bana verilen bilgi önceliğin okullar olacağı. 15 gün içerisinde numuneler alınacak ve raporlar yazılacak. Burada da göz yaşları sel olmasın diye uğraşıyoruz' diye konuştu.

Okulların açılmasını bu kapsamda geciktirdiklerini dile getiren Çavuşoğlu, Yeni Erenköy ve Yeni Boğaziçi okullarında bazı blokların kapatıldığını, iki okulun da yenilenmesi için bütçenin hazır olduğunu kaydetti.

Değirmenlik İlkokulunda da 4 sınıfın yenilenmesi ihtiyacı olduğunu belirten Çavuşoğlu, o sınıfları da boşalttıklarını ve yenilenmenin gerçekleşeceğini kaydetti.

Dikmen İlkokulu'nda da rapor olmamasına rağmen iki sınıfı kapattıklarını dile getiren Çavuşoğlu, 'belediye başkanı ile görüştük. 10 günü geçmeyecek şekilde, orada da prefabrik sınıf yapmak için operasyon sürdürüyoruz' diye konuştu.

'Bilimsel raporlara saygı göstererek ilerleyeceğiz'

'Bilimsel raporlara saygı göstererek ilerleyeceğiz' diyen Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"Deprem Denetleme Komitesi'nin kurulmasıyla birlikte bilimsel raporlar ortaya çıkacak ve maddi kaynak da ayarlanarak gerekli çalışmalar yapılacaktır. Bu işler kaynak işidir. Belki bu kötü durum binalarımızın iyileşmesine büyük bir katkı vesilesi olacaktır."

"Sivil Savunma okullarda 'Acil Deprem Eğitimi' dersi verecek"

Sabah itibariyle Sivil Savunma ile irtibata geçtiklerini ve acil bir eğitim yapılmasının zaruri olduğu konusunda anlaştıklarını anlatan Çavuşoğlu, Sivil Savunma'nın okullarda yarından itibaren Acil Deprem Eğitimi vermeye başlayacağını anlattı.