Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ise, “Kalpleri yakınlaştıran, kırgınlıkları onaran ve muhabbeti pekiştiren en müstesna zaman dilimlerinden biri olan Kurban Bayramı’na bir kez daha erişmenin huzuru ve sevinci içerisindeyiz.” ifadelerini kullandı.

Bayramların dayanışma ruhunu ve kardeşlik hukukunu pekiştirecek bir fırsat olarak görülmesi gerektiğini belirten Çavuşoğlu, yaşlıların, kimsesizlerin ve ihtiyaç sahiplerinin unutulmaması çağrısında bulundu.

“Kapılarını çalalım, gönüllerini alalım, bayram sevincini birlikte paylaşalım. Sevgi ve muhabbeti çoğaltarak bayramın bereketini toplumumuzun her kesimine ulaştıralım.” diyen Çavuşoğlu, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde sorunların aşılabileceğini, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin aydınlık geleceğinin hep birlikte inşa edileceğini ifade etti.

Çavuşoğlu, mesajının sonunda başta eğitim camiası olmak üzere halkın ve İslam âleminin Kurban Bayramı’nı kutlayarak, bayramın barışın ve kardeşliğin hâkim olduğu günlere vesile olmasını diledi.