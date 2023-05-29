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Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Meclis Genel Kurulu'nda Öğretmenler Değişiklik Yasa Tasarısıyla ilgili komite raporunu okumasının ardından, Milli Eğitim Bakanlığı’nın uzlaşmacı bir tavır sergilemediğine yönelik söylemlerin doğru olmadığını söyledi.



Meclis tutanaklarını meclis kürsüsünden gösteren Çavuşoğlu, “Burada asıl mesele bizim istişare etmek istemediğimize yönelik söylemlerdir. Toplumda bu yönde bir algı oluşturulmasını önlemek adına söz aldım. Toplantı tutanakları elimdedir. Ağustosta bu yasa geçimce sendikalarla oturduk ve bu yasayı tadil edelim dedik. Burada iki öğretmen sendikası ile de 9 kasım, 29 kasım, 14 aralık, 16 aralık, 19 aralık, 21 aralık, 26 aralık, 11 ocak ve 16 ocak tarihleri olmak üzere tam 9 tane resmi toplantı yapıldı. Gayri resmi olanlar hariçtir. Bizim bu yasada komitede yaptığımız tadilatlarda istişare yapılmadığına dair söylemler doğru değildir. Görüşmelerde ortaya çıkan sonuçlar komitede yapılan değişikliklerdeki temel prensip burada yapılan öneriler doğrultusunda yapıldı. Bu resmi toplantılarda maddeler üzerinde yaptığımız tadilatlarda fikirlerin birbiriyle buluşması ve metnin ortak bir dille yazılmasıydı. Bu metnin yazılmasında herkesin katkısı olmuştur. Sendikalar orada bakış açıları tarafımdan çok dikkatli dinlendi ve bu toplantılarla bağlantılı olarak bu maddeler düzenlendi” şeklinde konuştu.