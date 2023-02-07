Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Adıyaman’da yaptığı açıklamada, Kıbrıslı Türk sporcuların yer aldığı İsias Otel’in önünde olduğunu söyledi, “valiyle görüştüğünü ve iş araçlarının geldiğini” ifade ederek, “burada binlerce ton moloz var” dedi.

Yağmur ve soğuğa rağmen zor şartlarda çalışmaların sürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, “Yarın sabah ikinci bir ekip de gelecek” dedi.

Çavuşoğlu, BRT’de katıldığı canlı yayında ailelerle birlikte enkazın başından ayrılmadıklarını ifade etti.

“106 kişiyle bugün buraya geldik” diyen Çavuşoğlu, T.C. Ulaştırma Bakanı’nın da enkazı ziyaret ettiğini sözlerine ekledi.

Çavuşoğlu, “Çocuklarımıza erişebilmek için herkes elinden geleni yapıyor, ailelerle birlikte büyük bir üzüntü içindeyiz” dedi.