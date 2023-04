Antalya'dan AK Parti milletvekili adayı gösterilen Çavuşoğlu, Kepez ilçesindeki Mimar Sinan Kongre Merkezi'nde düzenlenen "AK Parti Antalya Milletvekilleri Aday Tanıtım Toplantısı"nda, havası, doğası, kültür ve tarihiyle milyonların gelmeyi iple çektiği eşsiz şehir Antalya'yı gönülden selamladığını söyledi.

Antalya'nın tarımın, turizmin, eğitimin, sanayi ve üretimin lokomotifi olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını getirdiğini, 3 Kasım 2002'de ilk seçim zaferini aldıkları zamanki heyecanın katbekat fazlasını yaşadığını vurguladı.

"Asrın felaketi"nde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, tüm depremzedelere sabır ve sağlık dileyen Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Doğup büyüdüğüm Antalya'mıza hizmet için kolları sıvadığımızda henüz 33 yaşındaydık. 14 Ağustos 2001'de partimizin kurucu üyesi olduğum günden itibaren, Antalya'mız, ülkemiz ve milletimiz için durmaksızın çalıştık. Cumhurbaşkanı'mız Erdoğan'ın liderliğinde bu kutlu yolculuğun başında ortaya koyduğumuz vizyon ve inanç işte bugünün Türkiye'sini meydana getirdi. İlk gün 'Artık Türkiye'de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' demiştik. Öyle de oldu. 21 yılda Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde gelmiş olduğumuz noktayı kimse hayal bile edemezdi. Milletimizin desteği ve duasıyla ülkemizi yatırımlarla eserlerle demokrasi ve büyük kalkınma hamleleriyle ileriye taşıdık. Tüm şehirlerimize havalimanları, hastaneler, üniversiteler, yurtlar, yollar, köprüler, organize sanayi bölgeleri, barajlar, konutlar, gençlik merkezleri, okullar, stadyumlar yaparak şehirlerimizin marka değerlerini yükselttik."

Çavuşoğlu, 81 ile yatırım yaptıklarını, yapılamaz denilenlerin, hayal bile edilemeyenlerin gerçekleştirildiğini, dünyada yankı uyandıran vizyon projelerin bu topraklardan yükseldiğini vurguladı.

Hain darbe teşebbüsünden yıkıcı sokak olaylarına, terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik ve siyasi sabotaj girişimlerine kadar nice badireyi birlikte atlattıklarına dikkati çeken Çavuşoğlu, 11 ili ve tüm yurdu derinden etkileyen depremlerin açtığı yaraları da milli seferberlikle yine beraber sardıklarını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliğinde kutlu bir yürüyüşte olduklarının altını çizen Çavuşoğlu, "Bu yürüyüşün gücünü, 100 yıl önce Milli Mücadele'mizi başarıya ulaştıran manevi mirastan alıyoruz. Bu yürüyüşün gücünü, son 21 yılda yarım kalan hikayeleri tamamlayarak yarına bıraktığımız mega projelerden, Türkiye'ye sırtını dayayıp sesini daha gür çıkaran mazlum coğrafyadan alıyoruz. Şimdi Türkiye, daha büyük atılımların yapılacağı, daha büyük hizmetlerin hayata geçeceği bir döneme giriyor. Diyoruz ki: Başlasın Türkiye Yüzyılı." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Türkiye Yüzyılı vizyonunun sadece Türkiye'nin değil, Türk dünyasından Balkanlar'a, Kafkaslar'dan Afrika'ya kadar gönül coğrafyasında dokundukları tüm insanlığın ortak vizyonu olduğunu anlattı.

"TÜRKİYE YÜZYILI'NI TÜRK DÜNYASI YÜZYILI YAPACAĞIZ"

Medeniyet havzası Akdeniz'den aldıkları ilhamla gönülleri birbirine bağlayıp, küresel düzeyde barış ve huzura öncülük ettiklerini aktaran Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"Ukrayna'dan Filipinler'e, Afganistan'dan Somali'ye barışı hakim kılmak için çaba sarf eden, arabuluculuk yapan biziz. Savaşın ortasında Rusya ve Ukrayna'ya İstanbul Tahıl Anlaşması'nı imzalatarak, dünyada her bir haneye yardım edebilen biziz. Herkes birbiriyle kavga ederken normalleşme adımlarıyla istikrarı tesis eden biziz. Barış diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda, 'Yurtta sulh, cihanda sulh' diyecek küresel barışa, adalete daha fazla katkı sağlayacağız. Türk dünyasını Türk Devletleri Teşkilatı'nda birleştirdik, bir rüyayı gerçeğe çevirdik. Balkan Türklerinden Kırım Tatarlarına, Uygur ve Ahıska Türklerinden Karabağlı gardaşlarımıza, soydaşına her zaman her yerde sahip çıkan biziz. Çünkü geldiği yeri bilmeyenin dönecek yeri de olmaz. Lider diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nı Türk Dünyası Yüzyılı yapacağız."

Vizyoner ve yenilikçi diplomasi anlayışıyla krizler arasında bunalmış insanlığa çözüm yolu gösterip, tıkanan küresel diplomasiye taze fikirler ürettiklerine dikkati çeken Çavuşoğlu, Antalya Diplomasi Forumu ile dünyanın Antalya'yı konuştuğunu anlattı.

Forumda 17 devlet ve hükümet başkanını, 80 bakanı, 40 üst düzey uluslararası teşkilat temsilcisini Antalya'da buluşturduklarını hatırlatan Çavuşoğlu, "Hariciye Teşkilatımızın 500. yıl dönümünde Uluslararası Hukuk ve Diplomasi Üniversitemizin temellerini atıyoruz." dedi.

Yüzyılların birikimini geleceğe taşıyacaklarını ifade eden Çavuşoğlu, ekonomi ve ticaret diplomasisiyle girişimcinin önünü açarak, Türkiye'yi küresel enerji haritasının merkezine dönüştürdüklerini söyledi.

"Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz"

İş dünyasının önünü açarak 2022'de 254,2 milyar dolar ihracatla tarihi rekoru kırdıklarını aktaran Çavuşoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde enerji istikrarının dayanağı biziz. Etkin ekonomi ve enerji diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda refahımızı katlayacak, ülkemizin gücüne güç katacağız. Türk-İslam mührü 8 asırlık Yivliminareli Ulu Cami'den aldığımız ilhamla ecdadın 3 kıtaya adalet dağıtan mirasının getirdiği sorumlulukla İslam dünyasının ses ve nefesi oluyoruz. Kudüs'ten Arakan'a ve Saraybosna'ya, din kardeşimizin hakkını savunan biziz. Kur'an-ı Kerim'e yapılan alçaklıklarla mücadele eden biziz. Medeniyet diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda bir yandan İslam dünyasının sancaktarlığına, bir yandan Medeniyetlerin İttifakı'nı kurmaya devam edeceğiz. Bin yıllık Yörük yurdu Toros Dağıları'ndan, heybet, ihtişam ve sağlamlığından aldığımız ilhamla bekamızı korumada dirayetli duruyoruz. Ege'de, Kıbrıs'ta, Doğu Akdeniz'de, Libya'da oldubittilere izin vermedik ve vermeyeceğiz. FETÖ'den DEAŞ'a, PKK-YPG'den Eş Şebab'a sahada terörizmle mücadele eden, Suriye'de terör koridorunu engelleyen biziz. Suriye'nin kuzeydoğusunu terörden temizleyip, geri dönüşleri sağlayan da biziz."

Bakan Çavuşoğlu, milli diplomasiyle Türkiye Yüzyılı'nda, güvenliği sahada olduğu gibi masada da savunmaya devam edeceklerini vurgulayarak, insani ve vicdani diplomasiyle Türkiye Yüzyılı'nda daha adil bir dünya inşa edeceklerini aktardı.

Hiçbir engel tanımadan krizleri fırsata çevireceklerini anlatan Çavuşoğlu, "Dünyanın her yerindeki dinamikleri sahada tespit ediyor, ön alıcı hamleler yapıyoruz. Herkes kabuğuna çekilirken öz güvenle yeniden Asya, Latin Amerika, Afrika açılımları yapabilen biziz. Girişimci diplomasimizle Türkiye Yüzyılı'nda, kıtasal açılımlarımızı daha da pekiştireceğiz, etki alanımızı genişleteceğiz. Şanlı Türk bayrağımızı dünyanın her yerinde dalgalandırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

"Diplomasimizle Türkiye Yüzyılında, milletimizle güçlenecek, milletimize güç katacağız"

Çavuşoğlu, insanlığı tehdit eden sorunlarla, çevre ve iklim kriziyle mücadelede duyarlı olduklarını ifade eden bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın girişimiyle "Sıfır Atık" girişiminin artık Birleşmiş Milletler politikası haline geldiğini anlatan Çavuşoğlu, çevre konusunda Paris Anlaşmasını onaylayarak, iklim değişikliğiyle küresel mücadeleye katkı verdiklerini vurguladı.

Yeşil ve çevreci diplomasiyle Türkiye Yüzyılı'nda "2053 net sıfır emisyon ve Yeşil Kalkınma Devrimi" hedeflerine destek vereceklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Dünyanın en geniş diplomatik ağına sahip beş ülkesinden birisi olarak vatandaşımıza en fazla hizmeti, en hızlı şekilde ulaştırıyoruz. Salgında, Ukrayna Savaşı'nda, Afganistan, Yemen ve Libya’daki krizlerde 150 binden fazla vatandaşımızı burnu kanamadan Türkiye'ye sağ salim getirdik. Deprem felaketinde 11 bin 320 arama kurtarma görevlisi, 36 sahra hastanesi, 400 binden fazla çadır, 8 binden fazla konteynırı en hızlı şekilde getirttik. Diplomasimizle Türkiye Yüzyılında, milletimizle güçlenecek, milletimize güç katacağız."

Çavuşoğlu, Türkiye'nin partileri döneminde kendi ürünlerini tasarlayabilen, üretebilen, ihraç eden dünyanın sayılı ülkeleri arasına girdiğini belirterek, insanlı-insansız hava araçlarından kara ve deniz araçlarına, donanımdan yazılıma her alanda Türkiye'nin ihtiyaçlarına ve küresel taleplerine cevap verecek güçlü bir altyapı kurduklarını söyledi.

İlk nükleer santralin ilk ünitesini bu yıl devreye alacaklarını bildiren Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

"Milli uzay programımızı oluşturduk. Kendi yerli haberleşme ve gözlem uydularımızı yaparak uzaya gönderiyoruz. Bu sabah canlı yayında izlediniz mi? Ben gururla izledim, duygulandım. Ülkem adına, teknolojimiz adına gururlandım. İHA, SİHA, TCG Anadolu, savunma sanayimizde göz bebeğimiz oldu. Bakmayın siz başkalarının küçümsediğine. 142 yeni organize sanayi bölgesi, 25 endüstri bölgesi, 87 teknopark kurduk. Yerli elektrikli otomobilimiz Togg yollarda artık. Viyana sokaklarındaydı Anadolu rengiyle."

Çavuşoğlu, 36 milyar dolar olan ihracatı 250 milyar doların üzerine, 276 olan baraj sayısını 939'a, 97 olan hidroelektrik santral sayısını 730'a çıkardıklarını, 37 milyar lira olan tarımsal gayrisafi yurt içi hasılasının da artık 400 milyar liranın üzerinde olduğunu kaydetti.

"Bu dönemde 1 milyon 170 bin konut teslim ettik, 3 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. 120 millet bahçesini açtık, 6 bin 300 kilometre olan bölünmüş yolu yaklaşık 29 bin kilometreye, 50 kilometre olan kara yolu tünelini 663 kilometreye, 26 olan havalimanı sayısını 58'e çıkardık." diyen Çavuşoğlu, 9 olan gençlik merkezi sayısını 417'ye, 1575 olan spor tesisi sayısını da 4 bin 138"e yükselttiklerinin altını çizdi.

"YÜZYILIN IŞINI 20 YILA SIĞDIRDIK"

Sağlıkta dönüşüm ilkesiyle hareket ederek, son 6 yılda 29 bin yataklı 20 şehir hastanesini hizmete açtıklarını belirten Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

"İnşası ve projesi devam edenlerle birlikte şehir hastaneleri sayısını 35'e, yatak kapasitesini 47 bine yükselteceğiz. 343 bin olan derslik sayısını Türkiye'de 612 bine, 76 olan üniversite sayısını ise 208'e çıkardık. Yaklaşık 4 milyar ücretsiz ders kitabını öğrencilerimize teslim ettik. 'Ayasofya kendi mülkümüz, kararı biz veririz' dedik ve zincirler kırıldı, Ayasofya açıldı. 21 yıllık icraat ve faaliyetlerimizle tüm ülkemizi ve Antalya'mızı kucakladık. Yüzyılın işini 20 yıla sığdırdık. Bu kolay değil. Göreve geldiğimiz 2002'den bu yana Antalya'mıza, 145 milyar lira yatırım yaptık. İŞKUR aracılığıyla şehrimizde yaklaşık 350 bin vatandaşımıza istihdam sağladık."

Antalya'ya 105 spor tesisi kazandırdıklarını belirten Çavuşoğlu, Antalya’da KYK yurtlarında yüzde 791'lik artışla 21 bin 870 yatak kapasitesine ulaştıklarını söyledi.

"İKİ ŞEYDEN BAHSETMEMİZİ İSTEMIYORLAR"

Antalya'ya ayrılan tarımsal destek ödemelerini 21 yılda 16 kat arttırdıklarına işaret eden Çavuşoğlu, tarımda hayvancılık desteğini 168 katına çıkardıklarını dile getirdi.

Antalya'yı barajlarla ve göletlerle donattıklarını belirten Çavuşoğlu, "Manavgat, Alanya, Gazipaşa ve Anamur'a kadar uzanan hattın yapım ihalesinin birinci fazını 4 Şubat'ta yaptık. İkinci fazını da 4 Mayıs'ta yapıyoruz. Antalya'yı diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 857 kilometreye, ilçe, belde ve köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını 918 kilometreye çıkardık." diye konuştu.

Ulaşımı daha hızlı ve güvenli hale getirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Farkında mısınız? İki şeyden bahsetmemizi istemiyorlar. Birincisi ülkemize kazandırdığımız eserlerden, ikincisi de bugüne kadar Türkiye'nin, Türk milletinin üzerine oynanan hain oyunlardan ve kurulan pusulardan. Bunlardan bahsetmeyin diyorlar, bunlar bizi yıldırmadı. Halkımızın en az yüzde 70'inin memnun olduğu hizmetlerimizden bahsetmemizi istemiyorlar. Her hizmetin altında bir iftira, her icraatın önüne, arkasına bir yalan sığdırıp küçümsemeye çalışıyorlar. Milli araç Togg ile yapılan yorumları görseniz ben onlar adına utanıyorum. Bir kere de 'İyi olmuş, daha iyisini yapacağız' deyin. Bu işler çeşme açmakla olmuyor."

"ÜLKEMİZE BAHAR ÇOKTAN GELDİ"

Yüzyıla damga vuran hizmetlerin hayata geçmesinde emeği olanlara teşekkür eden Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türlü oyunlarla darbelerle hain planlarla kara bulutları üzerimize salmak isteyip köşeye geçip 'Bahar naraları atanlara' buradan seslenmek istiyorum. Ülkemize bahar çoktan geldi, artık yaz zamanı. Ektiğimizi biçme vakti, şimdi hasat zamanı. Yapmak değil yıkmak, üretmek değil tüketmek gayesinde olanların bizi anlamasını elbette beklemiyoruz. Onların vizyonu buna yetmez. Milletimizin değerlerinden nasiplenemeyen bu yapıyı siz çok iyi tanıyorsunuz. 7'li 8'li kimlerle olurlarsa olsunlar, sırtlarını kimlere dayarlarsa dayasınlar, bizi yıkamayacaklar. Çünkü biz biriz, hep beraberiz. Çünkü biz sırtımızı milletimize dayadık. Gittiğimiz her yerde milletimizle beraberiz."

Gençlere de seslenen Çavuşoğlu, "Sizin gücünüzü, enerjinizi manipüle etmeye çalışanlara asla göz açtırmayın. Bunların yalanlarına sakın kanmayın. Sırtını PKK ve FETÖ'ye dayayıp, sizi milletinizle, devletinizle karşı karşıya getirme planlarına alet olmayın. Günlük boş vaatlerle sizin ufkunuzu daraltanlara, sizi umutsuzluğa mahkum etmeye çalışanlara fırsat vermeyin. 14 Mayıs Pazar günü 'istikrara devam' diyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde inşallah yeniden bir zafer daha kazanacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında bu tarihi seçimlerle başarımızı beraber taçlandıracağız." diye konuştu.

Çavuşoğlu, toplantıdan hemen sonra ev ev gezip, kapı kapı dolaşıp girilmedik hane, sıkılmadık el, alınmadık gönül bırakmayacaklarını sözlerine ekledi.