Çavuşoğlu, Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenler Yasası’na ilişkin kararı sonrasında CTP ve KTÖS tarafından yapılan açıklamalara yanıt verdi.

Yapılan eleştirileri, kendi hükümetleri dönemindeki uygulamaları ve yürürlükte olan yasal düzenlemeleri görmezden gelen “Ciddi bir tutarsızlık” olarak değerlendiren Çavuşoğlu, “Muhalefet partisi geçici öğretmenliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyorsa neden bu düzenleme yıllarca değiştirilmemiştir?” sorusunu sordu.

Bakanlık olarak tek kaygılarının, yıllarını kadroya girmek için harcayan ve sistemde olan geçici öğretmenlerin mağduriyeti olduğunu belirten Nazım Çavuşoğlu, “Hükümetimiz öğretmen adaylarının mağduriyetinin önlenmesi için hukuka uygun gerekli her türlü adımı atacaktır” dedi.

-“Açık bir çelişki içinde”

Bakan Çavuşoğlu yaptığı yazılı açıklamada, Anayasa Mahkemesi’nin Öğretmenler Yasası’na ilişkin iptal kararı sonrasında CTP ve KTÖS tarafından yapılan hukuksuzluk iddialarının, geçmişte yürürlükte olan yasa hükümleriyle açık bir çelişki içinde olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, “Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından altını özellikle çizmek gerekir ki, bugün eleştirilen ‘geçici öğretmenlik üzerinden kadroya geçiş’ uygulaması, muhalefet partisinin hükümette olduğu dönemlerde yasada açıkça yer alan ve fiilen uygulanan bir haktı” dedi.

25/1985 tarihli Öğretmenler Yasası’nın 16. maddesinin (1) fıkrasının (c) bendine bağlı olarak öğretmen ihtiyacını karşılayabilmek için başlatılan sürecin devamında kadrolama işlemlerinin de devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, daha sonra yapılan 1994 ve 1999 değişiklikleriyle birlikte yasanın şu hükmü içerdiğine dikkat çekti:

“Lise, lise üstü iki yıllık yüksek okul veya üniversite mezunu olup da ilkokul kadrolarında en az dört yıl geçici öğretmenlik yapmak ve Atatürk Öğretmen Koleji’nde üç aylık süreli hızlandırılmış eğitimde başarılı olmak.”

Bu madde kapsamında bugüne kadar değişik branşlardan mezun kişilerin öğretmen kadrolarına atandığını hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu atamalardan faydalanarak, Milli Eğitim Bakanlığı kadrolarına giren meslektaşlarımız en üst seviyeye kadar yükselebilmişlerdi” dedi. Bakan Çavuşoğlu açıklamasında şu örnekleri de verdi:

“Örneğin, CTP hükümeti döneminde yerbilimleri mezunu olan Erdoğan Sorakın, bu yasa maddesi kapsamında geçici öğretmen atanmış ve kadrolanmıştır. Daha sonra müsteşarlık mevkine kadar yükselmiştir.

Bunun yanında KTÖS Başkanı Mustafa Baybora’da yasanın aynı maddesine binaen kadrolanmış ve şu anda tüm ilköğretime bağlı öğretmenleri temsil eden sendikanın başkanı olmuştur.

1987’den beri bu yöntemle kadromuza geçen yüzlerce meslektaşımızın kadroya geçişini hukuksuz gören sendika bu yöntemle atanan birini nasıl sendika başkanı yapmıştır? Bunun yanında, uygulamayı hukuksuz gördüğünü açıklayan CTP bu yöntemle öğretmen kadrolarına atanmış Sayın Erdoğan Sorakın’ı nasıl müsteşar yapmıştır?

2004 yılında CTP hükümeti döneminde bu yasa maddesindeki uygulama ile atanan Sayın Baybora öğretmenlik mesleğinden ve sendika başkanlığından istifa edecek mi?”

-“2023 yılında yapılan değişiklikle lise ve ön lisans mezunlarının geçici öğretmen olarak istihdam edilmesine son verildi”

Mevcut hükümet döneminde 2023 yılında yapılan değişiklikle lise ve ön lisans mezunlarının geçici öğretmen olarak istihdam edilmesine son verildiğini ifade eden Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

“Geçici öğretmenlik uygulaması 2028 yılı ile kesin biçimde sınırlandırılmış, bu tarihten sonra tamamen sona ereceği yasa hükmü haline getirilmiştir. Aynı zamanda öğretmen ihtiyacının geçici yöntemlerle değil, kalıcı ve nitelikli bir şekilde karşılanabilmesi amacıyla Atatürk Öğretmen Akademisi’ne öğrenci alımının iki katına çıkarılması hedeflenmiştir.”

1. ve 2. Atun Hükümetinde (1994-1995)- Eğitim Bakanı’nın Mehmet Ali Talat, 3. Atun Hükümetinde (1995-1996)-Eğitim Bakanı’nın Ahmet Derya, 2004-2005 Talat Hükümetinde- Eğitim Bakanı’nın Erbil Akbil, 2006-2009 Soyer Hükümetinde-Eğitim Bakanı’nın Canan Öztoprak, 2013 Sibel Siber Hükümetinde-Eğitim Bakanı’nın Asım İdris, 2013 Özkan Yorgancıoğlu Hükümetinde-Eğitim Bakanı’nın Mustafa Arabacıoğlu, 2018-2019 Erhürman Hükümetinde -Eğitim Bakanı’nın Cemal Gürsel Özyiğit olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, “Bu hükümetlerin döneminde, geçici öğretmenlik uygulaması yasa kapsamında yürürlükte kalmış; lise ve ön lisans mezunlarının geçici öğretmen olarak istihdamı engellenmemiş, pedagojik yeterlilik şartı getirilmemiştir” dedi.

-“Muhalefet partisi geçici öğretmenliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyorsa neden bu düzenleme yıllarca değiştirilmemiştir?”

“Bugün bu uygulamayı ‘hukuksuz’ olarak nitelendiren CTP, kendi hükümetleri döneminde yürürlükte olan bu düzenlemeleri inkâr mı etmektedir, yoksa kamuoyuna bu dönemleri unutturmaya mı çalışmaktadır?” sorusunu soran Bakan Çavuşoğlu, muhalefete şu soruları da yöneltti:

“Eğer muhalefet partisi geçici öğretmenliğin Anayasa’ya aykırı olduğunu düşünüyorsa neden bu düzenleme yıllarca değiştirilmemiştir? Neden Anayasa Mahkemesi’ne o dönem başvurulmamıştır? Neden bu yasa maddesine istinaden kadrolanan öğretmenler ile ilgili karşı duruş sergilememiştir?”

-“Bakanlığımız, Anayasa Mahkemesi’nin kararına tam saygı duymaktadır”

“Bakanlığımız, Anayasa Mahkemesi’nin kararına tam saygı duymaktadır. Bu konuda yürütülen tartışmanın odağı, kesinlikle yargı kararının kendisi değildir” diyen Çavuşoğlu, şunları belirtti:

“Burada tartışılan muhalefet partisinin geçmişte bizzat uyguladığı, yıllarca yürürlükte kalan yasal düzenlemeleri bugün yok sayarak kamuoyunu yanıltmaya yönelik söylemleridir. CTP, kendi hükümet dönemlerinde görmedikleri, düzeltmedikleri ve yapmadıkları tüm işleri eleştirmeyi alışkanlık haline getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. CTP’yi her konuda kişilerin mağdur edilmesine yönelik tutumunu gözden geçirmeye davet ediyorum.”

-“Hükümetimiz öğretmen adaylarının mağduriyetinin önlenmesi için hukuka uygun gerekli her türlü adımı atacaktır”

Bakanlık olarak tek kaygılarının, yıllarını kadroya girmek için harcayan ve sistemde olan geçici öğretmenlerin mağduriyeti olduğunu kaydeden Nazım Çavuşoğlu, “Bir kez daha vurgulamak isterim ki hükümetimiz öğretmen adaylarının mağduriyetinin önlenmesi için hukuka uygun gerekli her türlü adımı atacaktır” dedi.