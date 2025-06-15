Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuş mesajında, şöyle dedi:

“Hayatın her anında ailesi için fedakârca çalışan, sevgisiyle evlatlarına yol gösteren, güvenin ve sorumluluğun simgesi olan tüm babaların Babalar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum.

Toplumun temel direği olan aile kurumunun en önemli yapı taşlarından biri olan babalarımız; emekleri, özverileri ve hayat tecrübeleriyle sadece evlatlarının değil, ülkemizin de geleceğini şekillendirmektedir.

Bizleri hayata hazırlayan, doğruyu ve yanlışı ayırt etmeyi öğreten babalarımıza minnet borçluyuz. Onların emeğine saygı duymak ve değerlerini yaşatmak, her bireyin sorumluluğudur.

Bu özel günde, hayatta olan tüm babalara sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür diliyor; aramızdan ayrılan babalarımızı saygı ve rahmetle anıyorum.”