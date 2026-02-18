Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, ramazan ayının birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini, toplumsal dayanışma ruhunu pekiştirmesini temenni etti.

Çavuş, ramazan ayı nedeniyle yayımladığı mesajında, rahmet ve bereket ayı olan ramazana bir kez daha kavuşmanın huzurunu ve mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Ramazan ayının paylaşmanın, dayanışmanın, hoşgörünün ve kardeşliğin en güzel şekilde yaşandığı müstesna bir zaman dilimi olduğunu kaydeden Çavuş, şunları söyledi:

“Bu mübarek ayın, birlik ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini, toplumsal dayanışma ruhumuzu pekiştirmesini temenni ediyorum. Ramazan ayının ülkemize, milletimize ve tüm İslam alemine sağlık, huzur, bereket ve esenlik getirmesini diliyor; tuttuğumuz oruçların, yaptığımız ibadetlerin kabul olmasını temenni ediyorum. Tüm halkımıza hayırlı ramazanlar diliyorum.”