Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

13.11.2023 tarihinde, saat 22:00 sıralarında, Taşkent-Haspolat Anayolu üzerinde, İbrahim ERİŞKİN (E-33) yönetimindeki MD 795 plakalı salon araç ile Haspolat istikametine doğru seyrettiği sırada, dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun solundan çıkmış ve yol kenarındaki reklam tabelasının direğine çarpmıştır.

Çarpmanın etkisiyle, MD 795 plakalı aracın muhtemelen motor bölümündeki benzin hortumunun patlayarak, akaryakıtın sıcak aksamlara teması edip alevlenmesi sonucu söz konusu araçta yangın meydana gelmiştir. Yangın İtfaiye Ekipleri tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın arka lastikleri ve bagajı hariç diğer tüm bölümleri ile söz konusu reklam tabelası tamamen yanmıştır.

Kaza sonucu yaralanan MD 795 plakalı araçtaki yolcu Rıdvan KARAÇÖL (E-33), kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından taburcu olmuştur.

Soruşturma devam etmektedir.