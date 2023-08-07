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LJ 175 plakalı araç sürücüsü Songül HOCA tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

07.08.2023 tarihinde, saat 00:15 sıralarında, Çayırova-Bafra Anayolu’nun 2’inci kilometresi üzerinde, Songül HOCA(K-40) 192 miligram alkollü içki tesiri altında, yönetimindeki LJ 175 plakalı salon araç ile Bafra istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yolun solunu muhafaza etmeyip sağ şeride geçmesi sonucu, o esnada Çayırova istikametine doğru seyretmekte olan Taylan Özgür CELEPOĞLU (E-48) yönetimindeki TUT 922 plakalı otobüsün sağ yan kısmına çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

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Polisin kazayla ilgili açıklaması şöyle:

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