Polisten yapılan açıklama şöyle:

1. 21.06.2025 tarihinde, saat 16:00 sıralarında, Çayırova'da Palmiye Restoran önlerinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı meydana gelen yangın neticesinde yaklaşık 12 dönümlük arazi içerisindeki kuru otlar tamamen ve 6 adet palmiye ağacı ise kısmen yanarak zarar görmüştür. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.

2. 22.06.2025 tarihinde, saat 00:25 sıralarında, Ziyamet’te bir ikametgahın avlusunda bulunan kullanılmayan durumdaki BM 245 plakalı otobüs içerisinde henüz tespit edilemeyen sebepten dolayı yangın meydana geldi.

Yangın sonucu BM 245 plakalı otobüs ile yangının sirayet etmesi sonucu otobüs yanında bulunan konteyner ile konteyner içerisinde bulunan BT 453 plakalı salon araç tamamen, HM 847 plakalı salon aracın makine kapağı ve bir adet çam ağacı ise kısmen yanarak hasar meydana gelmiştir. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülmüş olup, soruşturma devam etmektedir.