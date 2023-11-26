Polis basın bülteninde verilen bilgiye göre olay dün saat 21.30 sıralarında Çayırova’da meydana geldi.

Aralarında yaşanan tartışma sonucu M.H.(E-46) 234 promil alkollü içki tesiri altında, İ.İ.(K-27) ve E.M.Ç.(E-23) bir taraf olup, diğer taraf olan M.M.(E-37) ile vücutlarının muhtelif yerlerine vurup kavga ettikleri sırada, aldığı darbeden dolayı M.M.’nin burun kemiği kırıldı.

Ayrıca, E.M.Ç., olay yerinde bulunan M.A.(E-36)’nın yüzüne yumruk vurmak suretiyle de adı edileni ciddi şekilde darp etti.

M.M. kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alındı. M.H., E.M.Ç. ve İ.İ. tutuklandı. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.