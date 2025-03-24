Park halindeki araç alev aldı!

23.03.2025 tarihinde, saat 12:00 sıralarında, Çayönü Köyünde, Mustafa ERSALAN’ın kullanımındaki park halinde bulunan HD 640 plakalı araçta, muhtemelen aracın sigorta kutusunda oluşan kısa devre sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın araç sahibi tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, aracın ön kaputu, sol ön kısmı, sigorta kutusu, aküsü ile makine bölümündeki plastik ve elektrik aksamları yanarak zarar görmüştür. Soruşturma devam etmektedir.

Ocakta unutulan tava tutuştu!

23.03.2025 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Gazimağusa’da Yıldız Sokak’ta, bir apartman dairesinin mutfağında, açık durumdaki ocak üzerinde unutulan tava içeresindeki yağın ısınıp tutuşması sonucu yangın meydana gelmiştir. Yangın ikametgah sakini tarafından söndürülmüş olup çıkan yangın sonucu, söz konusu ocak ve davlumbaz yanarak zarar görürken, çıkan dumandan dolayı ise mutfağın duvarları da islenmiştir. Soruşturma devam etmektedir.