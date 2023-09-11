50 binin üzerinde vatandaşımızın ölümüne yol açan, tüm Türkiye'yi ise yaralayan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından İstanbullular eskisinden de tedirgin. Depremi diken üstünde beklemek yerine kenti terk etme kararı alanlardan biri de Prof. Dr. Celal Şengör oldu.

"BEN EVİMİN ÖNÜNDEN FAY GEÇTİĞİNİ BİLMİYOR MUYUM"

İstanbul'dan Çanakkale'ye taşınacağını açıklayan Celal Şengör, gazeteci Fatih Altaylı'ya yeni açıklamalarda bulundu. Taşındığı yerde de fay hattı olduğu şeklindeki yorumları Şengör yanıtsız bırakmayıp şunları söyledi:

"Yalnız bazı aklı evveller diyorlar ki ‘Aman efendim Celal hocanın kaçacağı yerde de faylar var.’ Ben bunu bilmiyor muyum? Benim evimin önünden fay geçiyor, bu ev ona göre yapıldı.”

"DERDİM EVİMİN YIKILMASI DEĞİL, KORKUNÇ BİR ŞEY OLACAK"

Öte yandan Şengör, yine İstanbul depremi sonrası yaşanabileceklere dair tedirgin edici bir tablo ortaya koydu. Neden taşınma kararı aldığını açıklarken Şengör şöyle konuştu:

"Ben Boğaz’da oturuyorum, kaçamam. Yağmalara, ırza geçilmelere başlanacak. Korkunç bir şey olacak. İstanbul’da kaç tane Afgan var? Düşünebiliyor musun? Benim derdim evim yıkılacak değil. İstanbul yıkılacak, sonra çok ciddi sıkıntılar başlayacak. Depremden sonra yangınlar çıkacak. Nereye kaçacaksın?"