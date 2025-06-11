Çeler yaptığı yazılı açıklamada, mahkemenin, “tazminatla ilgili prosedürlerin KKTC makamlarınca hukuka aykırı olarak geciktirilmesini ve tazminat ödemelerinin çok geç yapılmasını, mülkiyet hakkının ihlali olarak değerlendirdiğini” belirtti.

Çeler, “TMK’nın halen tüketilmesi gereken bir iç hukuk yolu olduğu yorumu yanlış değildir fakat kararda belirtilen sorunların ivedilikle giderilmemesi halinde aksi yönde bir kararın kaçınılmaz olduğu mesajı da açıkça verilmiştir” dedi.

“AİHM’in kararı henüz kesinleşmiş değildir. Kesinleşmesi, üç aylık itiraz sürecinden sonra mümkün olabilecektir. Eğer davacı taraf itiraz yoluna giderse, Büyük Daire’nin aksi yönde karar verme tehlikesi halen mevcuttur” ifadelerinin edilmesi gerektiğini kaydeden Çeler, özellikle itiraz süreci olan üç ay içinde TMK ile ilgili çalışmaların hızlandırılmasının önemli olduğunu belirtti.

Bunun yanında Birleşmiş Milletler (BM) kararlarına aykırı adımlar ve söylemlerden hassasiyetle kaçınılması gerektiğini ifade eden Çeler, “Böylesine kritik bir dönemde kapalı Maraş’ın Türk idaresinde açılmasına ilişkin popülist söylemlerin yeniden dolaşıma sürülmek istenmesi tarihi bir hatadır” dedi.

Maraş’ı fiilen BM gözetiminde olsa bile Türk idaresi altında açma fikrinin, mevcut uluslararası hukuk kapsamında uygulanabilir olmadığını savunan Çeler, böyle bir adımın doğrudan BM Güvenlik Konseyi kararlarıyla çelişeceğini savudu.

Çeler, “BM’nin 550 ve 789 sayılı kararları hiçbir tartışmaya mahal vermeyecek şekilde Maraş’ın yalnızca yasal hak sahiplerine ve BM idaresinde açılabileceği belirtilmektedir. Söz konusu kararlar yorum yoluyla esnetilmez ya da yok sayılamaz. İlgili bütün kesimler, AİHM kararını ve süreci doğru anlamak için çok daha gayretli olmalıdır. Günübirlik çıkışlar ve popülist söylemlerle bir yere varılması mümkün değildir.” ifadelerini kullandı.