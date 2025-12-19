Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan ve yaklaşık bir buçuk saat süren toplantının ardından Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Fikri Ataoğlu, Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı Erhan Arıklı, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkan Sıla Usar İncirli sırasıyla basına açıklamalarda bulundu.

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Zeki Çeler ise, talep ettikleri konularda Erhürman’ın kendilerine bilgi verdiğini kaydederek, özellikle sınır kapılarında yaşanan sıkıntılara dikkat çekti. Çeler, Metehan başta olmak üzere sınır kapılarında düzenlemeler yapılması taleplerini yeniden Cumhurbaşkanı’na ilettiklerini belirtti; bu hususta hükümetin de yapması gerekenler olduğunu söyledi.

Çeler, Kıbrıs konusunda TDP’nin ideolojisinin vazgeçilmez olduğunu vurguladı; ancak Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oy oranı göz önünde bulundurarak, tüm partilerin Erhürman’ın metodolojisine saygı duyarak hareket etmesi gerektiğine inandıklarını ifade etti.

“Kıbrıs'ta iki toplumlu iki bölgeli siyasi eşitliğe dayalı bir çözüm en büyük beklentimiz.” diyen Çeler, Cumhurbaşkanı’yla bazı konularda farklı düşünebildiklerini ancak şu anda uyumlu gittiklerini dile getirdi.