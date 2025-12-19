Polis açıklamasına göre, 13 Kasım 2025 tarihinde E.H. (E-60), H.K. (E-37) ve B.G. (E-41)’nin, gerçekte paraları olmadığı halde dolandırmak kastıyla hareket ederek, bir şirkete ait üç aracın satışı konusunda şirketin işlerini vekaleten yürüten şahısla anlaştıkları belirtildi. Zanlıların, karşılığı olmadığını bildikleri halde E.H. tarafından 5 milyon 800 bin TL meblağlı bir çek yazıldığı, noter huzurunda satış sözleşmesi imzalandığı ve araçlara karşılık 15 bin Sterlin nakit para ile söz konusu çekin verilerek araç devirlerinin bir oto galeri adına yapılmasının sağlandığı ifade edildi. Bu yolla araçların sahtekarlıkla temin edildiği kaydedildi.

Olayla bağlantılı olarak E.H., H.K. ve B.G.’nin tutuklandığı hatırlatılırken, yürütülen ileri soruşturma kapsamında meseleyle bağlantısı olduğu tespit edilen İ.L. (E-47) ile M.D. (E-22)’nin de 18 Aralık 2025 tarihinde tutuklandığı bildirildi.

Aynı tarihte Kumyalı’da, M.D.’nin kalmakta olduğu ikametgahta yapılan aramada, kanunsuz patlayıcı madde olduğuna inanılan toplam 79 adet torpil ile 2 adet karton paketin bulunarak emare olarak alındığı belirtildi.

Soruşturmanın devam ettiği açıklandı.