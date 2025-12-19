Polis açıklamasına göre, 13 Aralık 2025 tarihinde Şehit Albay Karaoğlanoğlu Caddesi üzerinde park halinde bulunan bir şahsa ait aracın, sol ön ve arka kapıları ile sağ arka kapısının, kimliği meçhul şahıs ya da şahıslar tarafından muhtemelen sivri uçlu bir cisim kullanılarak kasten çizilmek suretiyle hasara uğratıldığı belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine başlatılan ileri soruşturma kapsamında, meselede zanlı olarak görülen T.K. (E-44) tespit edilerek tutuklandı.

Soruşturmanın devam ettiği bildirildi.